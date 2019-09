Busse werden umgeleitet

Aufgrund einer Baustelle in der Theodor-Heuss-Allee kann die Buslinie 266 von Donnerstag, 12., bis Freitag, 20. September, auf den Fahrten 7.31 Uhr und 7.35 Uhr ab Eggolsheim-Schule die Haltestelle Ruhalmstraße nicht bedienen. Ersatzweise können die Haltestellen Paradeplatz oder Am Streckerplatz genutzt werden. Zudem wird die Theodor-Heuss-Allee in den vier Nächten von Montag, 16., bis Freitag, 20. September, jeweils von 22 bis 5 Uhr voll gesperrt. Die Busse aller Linien können in dieser Zeit die Haltestellen am Bahnhof nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Zweibrückenstraße bei St. Johannis eingerichtet, teilte das Landratsamt mit. red