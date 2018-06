Busse werden in der Wunderburg umgeleitet

Die Stadtwerke Bamberg weisen darauf hin, dass aufgrund der Sperrung der Ehrlichstraße sowie der Kirchweih in der Wunderburg, die Busse der Linie 905 die Haltestelle "Wunderburg" von Montag, 2., bis Dienstag, 17. Juli, stadtauswärts nicht anfahren können. Der Zustieg ist an der Ersatzhaltestelle am Kunigundendamm gegenüber der Hausnummer 58 möglich. Von Mittwoch, 11., bis Dienstag, 17. Juli, hält der Schulbus der Linie 911 nicht an der Haltestelle "Wunderburgschule". Der Zustieg erfolgt an der Haltestelle "Wunderburg" der Linie 905 Richtung ZOB in der Bughofer Straße. red