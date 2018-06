Busse weichen Triathleten

Aufgrund der Sperrung der Gaustadter Hauptstraße im Rahmen des Nonstop-Triathlons nehmen die Busse der Linien 906 und 916 am Sonntag, 24. Juni, von circa 8.30 bis 12 Uhr eine Umleitung. Wie die Stadtwerke mitteilen, entfallen die Fahrten der Linie 906 um 8.45, 09.45, 10.45 und 11.45 Uhr ab ZOB in Richtung Bischberg sowie die zugehörigen Rückfahrten. Die Busse der Linie 906 Richtung Gaustadt nehmen ab der Haltestelle "Regensburger Ring" die Route der Linie 916 bis zur Haltestelle "Rothofer Straße". Hier enden beide Linien. Die Haltestellen "Spinnerei" bis "Trosdorfer Weg" sowie "Krötleinstraße" entfallen in beiden Richtungen. red