Busse weichen Straßenfest

Wegen des Festes in der Langen Straße am morgigen Samstag ist diese von 7 bis 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Einbahnregelung in der Kapuzinerstraße zwischen Einmündung Holzmarkt und Am Kranen wird in diesem Zeitraum aufgehoben, teilt die Stadt mit. Von der Vollsperrung sind auch die Stadtbusse der Linien 904, 906, 910, 915, 916 und 938 betroffen. Von Betriebsbeginn bis circa 21 Uhr werden folgende Haltestellen stadtauswärts nicht bedient: Linie 904: "Am Kranen" bis "Stadtwerke"; Linien 906, 938: "Am Kranen" bis "Mußstraße"; Linie 910: "Am Kranen" bis "Markusstraße"; Linie 915: "Am Kranen" bis "Ottokirche" und die Linie 916: "Am Kranen" bis "Schweinfurter Straße". Auf der Rückfahrt stadteinwärts werden alle Haltestellen regulär bedient. red