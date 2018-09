Busse weichen Baustelle

Wegen Bauarbeiten in der Franz-Ludwig-Straße können in den kommenden vier Wochen am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) die Busse nicht wie gewohnt den Bussteig K anfahren. Bis voraussichtlich Samstag, 6. Oktober, fahren die Busse an einer Ersatzhaltestelle in der Willy-Lessing-Straße ab, teilen die Stadtwerke mit. Die Ersatzhaltestelle befindet sich zwischen der Ausfahrt der Franz-Ludwig-Straße und dem Schönleinsplatz. Zudem kann die Linie 920 während dieser Zeit bei der Fahrt stadtauswärts die Haltestelle am Wilhelmsplatz nicht anfahren, stattdessen halten die Busse an einer Ersatzhaltestelle zwischen Kreisverkehr und Marienbrücke. red