Busse und Bäder mit Defizit

Bernhard PanzerEs ist eine stattliche Summe: Drei Millionen Euro beträgt das Jahresdefizit der Bäder und Busse im vergangenen Jahr. Was aber bedenklich klingen mag, ist einkalkuliert. Herzo Werke und Stadt hatten sogar mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet. Das sagte Geschäftsführer Jürgen Bauer jüngst im Stadtrat, als er die Jahresberichte der städtischen Tochtergesellschaften vorstellte.Dass das Minus höher ausgefallen ist als in den vergangenen Jahren, hat zwei konkrete Gründe. Es kam also keineswegs überraschend, sondern war eingeplant. 790 000 Euro beträgt das Minus im Bereich Verkehr. Das lag laut Bauer daran, dass durch die Baumaßnahmen an der Schütt der Busbahnhof für mehrere Monate ausquartiert werden musste. Der Standort an der Realschule war bei den Fahrgästen der Herzobusse dann offensichtlich nicht so beliebt.Mehrere Wochen lang war das Freizeitbad Atlantis geschlossen, so dass hier in dieser Zeit keinerlei Besucher verzeichnet werden konnten. Bauer sprach von "massiven Einschränkungen". Das habe sich nachhaltig auf die Einnahmen ausgewirkt: Das Atlantis verzeichnete 2017 ein Defizit von fast 1,8 Millionen Euro. Die Schließung war erforderlich, weil das Bad auf neue Bestimmungen in Sachen Brandschutz reagiert und umgebaut hat. Auch das Freibad verzeichnete einen Verlust, während die Sauna positiv abschnitt. Allerdings fiel das Plus geringer aus als in den Vorjahren. Bauer erinnerte an die Vorhaben, die Sauna neu zu bauen. "Wir müssen das zu gegebener Zeit angehen."Der Plan für 2017 lag mit minus 3,3 Millionen Euro höher. Insofern sei das Ergebnis noch durchaus positiv zu betrachten. Vorsichtig kalkuliert hat man auch die Prognose für 2018. Da wurde zunächst mal ein Minus von 3,1 Millionen Euro eingerechnet.Freilich bleiben unter dem Strich keine drei Millionen Minus stehen. Denn in die Holding, die zusammen mit den Herzo Werken gebildet wird, fließt ja eben auch das Ergebnis der Werke ein. Und das lag bei nahezu zwei Millionen Euro Plus. Bleibt also ein Defizit von einer Million Euro.Die Werke investieren weiter kräftig in die Infrastruktur der Stadt. Insgesamt 3,5 Millionen Euro wurden ausgegeben für Strom, Gas, Wasser, Wärme und Leerrohrnetz. Äußerst positiv sei darüber hinaus auch die Entwicklung der Herzo Media verlaufen.Zufrieden äußerte sich auch Bürgermeister German Hacker in der Sitzung. Die vorgestellten Jahresabschlüsse der drei Kerngesellschaften Herzo Werke, Herzo Bäder- und Verkehr und der Herzo Media seien durchweg besser als die Planansätze, sagte er.Wie in den vergangenen Jahren, so führte Hacker fort, habe man ein hohes Investitionsniveau. Diese Ausgaben entfallen einerseits auf die Sanierungen von Straßen, andererseits müssen die Werke aber auch tätig werden, wenn die Stadt Baugebiete neu erschließt. Hacker betonte aber auch, dass die Werke wie auch die Stadt an der Grenze des Leistbaren angekommen seien. Dennoch wolle man auf diesem hohen Niveau weiterarbeiten. Hacker: "Die Stadtentwicklung erfordert es."