Busse umfahren Kerwa in Memmelsdorf

Aufgrund der Memmelsdorfer Kirchweih können die Busse der Linien 907, 917 und 927 die Haltestelle "Memmelsdorf Markt" ab sofort bis zum Dienstag, 20. August, nicht bedienen. Der Zustieg zur Linie 907 in Richtung Drosendorf sowie der Zustieg zur Linie 927 in Richtung Schammelsdorf erfolgt an der Ersatzhaltestelle in der Meedensdorfer Straße gegenüber dem Rathaus. Der Zustieg zu den Fahrten der Linie 907 in Richtung ZOB, die von der Linie 917 kommen, erfolgt an der Haltestelle "Memmelsdorf Rathaus". Aufgrund der Umleitungen kann es auf den Linien 907, 917 und 927 zu Verspätungen kommen. red