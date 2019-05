Busse sollen im Landkreis künftig als VGN-Fahrzeuge zu erkennen sein

Künftig werden die Linienbusse, die im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) durch den Landkreis Haßberge rollen, eindeutig zu erkennen sein.

Im Zuge des Nahverkehrsplans hat der Kreistag ein einheitliches Design für alle öffentlichen Busse beschlossen, die von den Verkehrsunternehmen neu beschafft werden. Eine Vorreiterrolle übernimmt hier das Verkehrsunternehmen "Bengel-Reisen" in Wonfurt, das den ersten Bus wie vorgegeben in den Farben weiß-grün sowie mit dem Logo des VGN und des Landkreises Haßberge gestaltet hat, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte. Der Geschäftsführer Horst Bengel präsentierte dem Landrat Wilhelm Schneider am Dienstag das Ergebnis. Der Landrat war von der Umsetzung begeistert: "Das schaut sehr gut aus. Die Gestaltung ist rundum gelungen."

Neues Logo, neue Sichtweise

Der Landkreis erhofft sich von der einheitlichen Außengestaltung eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Bisher bestand nicht selten die Meinung in der Bevölkerung, dass es sich bei den Bussen, die im Landkreis Haßberge unterwegs sind, um Schulverkehre handelt, die für die übrige Bevölkerung gar nicht zugänglich sind. Zu dieser Sichtweise dürfte unter anderem beitragen, dass auf vielen Linien des ÖPNV Busse eingesetzt werden, deren Außengestaltung ausschließlich durch den Auftritt des jeweiligen Verkehrsunternehmens bestimmt wird.

Dies wird sich nach den Angaben der Behörde jetzt ändern, wenn die neuen Busse Schritt für Schritt das neue Design erhalten. "Dann wird ein öffentlicher Bus auch als solcher wahrgenommen", so der Landrat, der auf viele Nachahmer hofft. red