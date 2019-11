Busse lassen Läufern die Vorfahrt

Aufgrund des Memmelsdorfer Schlosslaufes nehmen die Busse der Linie 907 am Sonntag, 24. November, von Betriebsbeginn bis 14 Uhr eine Umleitung. In Richtung Bamberg können die Haltestellen "Memmelsdorf Rathaus" bis "Am Mühlbach" nicht bedient werden, teilen die Stadtwerke mit. Fahrgäste können stattdessen die Haltestelle "Memmelsdorf Markt" nutzen. In Fahrtrichtung Drosendorf werden alle Haltestellen bedient. red