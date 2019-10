Busse halten anderswo

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 6. Dezember, die Bushaltestellen Am Goldberg/Friedhof, Am Goldberg und Weinleite wegen Bauarbeiten nicht angefahren werden können. In der Wittelsbacher Straße wird eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Weinleite aufgestellt. Außerdem wird während der Bauzeit die Haltestelle Dr.-Wittmann-Straße/Friedhofsweg von der Stadtlinie 1203 zu den fahrplanmäßigen Zeiten angefahren. Die Stadtwerke Lichtenfels bitten die Fahrgäste, auf die nächstgelegenen Haltestellen auszuweichen. red