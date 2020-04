Busse fahren wieder normal

Auf den Buslinien des Landkreises Erlangen-Höchstadt werden die Einschränkungen im Fahrplanangebot ab Montag, 27. April wieder aufgehoben, teilt das Landratsamt mit. Ab dann gelten wieder die Schul- und Nachtschwärmer-Fahrten sowie das reguläre Taktangebot auf den Linien 203E und 205. Alle Fahrten mit dem Verkehrshinweis V01 finden wieder statt und können aufgrund der geringen Anzahl an Schülern ein ausreichendes Platzangebot sicherstellen.

Um sich und andere zu schützen, ist ab Montag, 27. April eine Abdeckung für Mund und Nase, gerne auch selbstgenäht oder in Form eines Halstuches, für alle Fahrgäste landesweit verpflichtend. Das Landratsamt bittet, die geltenden Mundschutz-, Abstands- und Hygieneregeln an den Haltestellen und bei der Fahrt einzuhalten und sich rechtzeitig vor Fahrtantritt ein gültiges Ticket zu besorgen - am besten im VGN-Onlineshop unter https://shop.vgn.de/tickets. Einen Überblick über derzeit gültigen Fahrpläne sowie wichtige Hinweise zu Maßnahmen im VGN-Gebiet gibt es im Internet unter www.vgn.de/Corona/. red