Busse ersetzen Regionalzüge

Am viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke München-Berlin wird südlich und nördlich von Bamberg in Oberfranken an drei Wochenenden im April konzentriert gebaut. Dafür müssen auch die sonst befahrbaren Gleise, die neben den Baustellen liegen, gesperrt werden. Betroffen davon ist auch Forchheim.

Wie die Deutsche Bahn dazu mitteilt, werden von Freitag, 3. April, 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 5. April, alle Regionalzüge und S-Bahnen zwischen Forchheim und Bamberg durch Busse ersetzt. Von Freitag, 17. April, 22 Uhr bis Montag 20. April, 22 Uhr und von Freitag 24. April, 22 Uhr bis Montag, 27. April, 22 Uhr werden alle Regionalzüge zwischen Bamberg und Lichtenfels durch Busse ersetzt.

Sämtliche Fahrplanänderungen sind den Angaben zufolge in der Fahrplanauskunft im Internet bzw. an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. Die Fahrradmitnahme in den SEV-Bussen ist nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich und kann nicht garantiert werden. red