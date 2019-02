Laut Mitteilung der Verkehrsgesellschaft Agilis und der Stadtverwaltung in Ebern wird es in den kommenden Wochen mehrfach zu Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Ebern und Bamberg kommen. Hintergrund sind Baumaßnahmen an der Bahnstrecke zwischen Bamberg und Breitengüßbach. Für den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke in diesem Bereich sind Oberleitungs- sowie Brückenarbeiten geplant, die keinen Zugverkehr zulassen.

Nachtschwärmer fahren Bus

So kommt es in der Zeit bis Freitag, 5. Mai, laut Agilis "an verschiedenen (verlängerten) Wochenenden" zu Zugausfällen in zwei Phasen. Betroffen sind zunächst die Nächte von 9. auf 10 und 16. auf 17. März, vom 13. auf 14. April und nochmals vom 4. auf 5. Mai (jeweils von Samstag auf Sonntag) ab 23 Uhr. Dadurch fallen die letzten beiden Zugpaare zwischen Bamberg und Ebern aus.

In einer zweiten Phase ist von Samstag, 30. März, 0 Uhr, bis Dienstag, 2. April, 6 Uhr, sowie nochmals von Samstag, 6. April, 0 Uhr, bis Dienstag, 9. April, 6 Uhr, eine Totalsperrung der Strecke zwischen Bamberg und Breitengüßbach angesagt, was zu Zugausfällen auf der Strecke Bamberg-Ebern sowie Bamberg-Lichtenfels führt. Alle Züge werden der Ankündigung zufolge in dieser Zeit durch Busse ersetzt, wobei sich aber die Bushaltestellen nicht immer in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befinden.

Haltestelle Mittelschule

Stattdessen halten die Busse an folgenden Orten: Ebern (Parkplatz Mittelschule), Rentweinsdorf (Ortsmitte), Manndorf (Abzweigung Laimbach), Reckendorf (Ortsmitte), Baunach (Raiffeisenbank), Breitengüßbach (Bamberger Straße), Hallstadt (Sparkasse) und Bamberg (Bahnhofsplatz).

Zudem kommt es, gegenüber dem regulären Fahrplan, zu abweichenden Fahrzeiten der Busse. Aktuelle Informationen zu Fahrplanabweichungen finden sich im Internet unter Adresse: agilis.de/abweichungen. eki