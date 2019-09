Die Bauarbeiten in der St.-Getreu-Straße schreiten voran. Die Busse der Linie 913 passen ihre Route und ihre Abfahrtszeiten ab Montag entsprechend an. Dadurch kann die Haltestelle "Michelsberger Wald" in Richtung Domplatz nicht bedient werden. Richtung ZOB entfallen die Haltestellen "Michelsberger Wald" und "Am Bundleshof". red