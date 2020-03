Buslinie 200 muss Umleitung nehmen

Die Erlanger Stadtwerke erweitern 2020 das Fernwärmenetz in der Äußeren Brucker Straße. Wegen der Versorgung durch Fernwärme wird die Äußere Brucker Straße ab Montag, 30. März, mit Betriebsbeginn bis voraussichtlich Ende November 2020 voll gesperrt. Die Regionalbuslinie 200 fährt in dieser Zeit folgende Umleitung nach Erlangen: Herzogenauracher Damm - Äußere Brucker Straße - Paul-Gossen-Straße - A 73 - Ausfahrt Innenstadt - Busbahnhof Erlangen. Sie kann währenddessen nicht die Haltestelle "Äußere Brucker Straße/Paul-Gossen-Straße" in der Äußeren Brucker Straße bedienen. Ersatzweise dient die Haltestelle "Äußere Brucker Straße/Paul-Gossen-Straße" in der Paul-Gossen-Straße (Haltestelle der Erlanger Stadtwerke). Auf dem Weg nach Herzogenaurach fahren die Busse ebenfalls über die A 73, können aber die Haltestelle "Äußere Brucker Straße/Paul-Gossen-Straße" wie gewohnt bedienen. Das Landratsamt und das Verkehrsunternehmen werden die Verkehrssituation beobachten und bei Bedarf kurzfristig auf einen Ersatzfahrplan zurückgreifen. red