Bushaltestelle zum Marktfest verlegt

Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. September, ist die Fladunger Innenstadt wegen des Großen Marktfestes für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aus diesem Grund wird die Haltestelle des Hochrhön- und Streutalbusses verlegt. Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten für die beiden Wanderbusse bestehen nur an der Schule in der Hausener Straße. Der "Hochrhönbus" fährt ab Bad Neustadt, Bischofsheim oder Gersfeld und ab Mellrichstadt der "Streutalbus" direkt nach Fladungen. Den Fahrplan gibt es im Internet unter www.hochrhoenbus.de. sek