Bushaltestelle wird wieder angefahren

Die Bushaltestelle "Am Vogelherd" in Großenseebach kann ab heute, 12 Uhr, wieder normal bedient werden. Die Baumaßnahme des Staatlichen Bauamtes Nürnberg an der Staatsstraße 2259 im Bereich der Querungsinsel am westlichen Ortseingang von Großenseebach ist beendet, teilt das Landratsamt mit. red