Bushaltestelle kann nicht bedient werden

Von Montag, 2., bis voraussichtlich Freitag, 6. Dezember, kann die Bushaltestelle "Am Vogelherd" in Großenseebach nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle "Hauptstraße". Grund ist eine Baumaßnahme des Staatlichen Bauamtes Nürnberg an der Staatsstraße 2259 im Bereich der Querungsinsel am westlichen Ortseingang von Großenseebach. Informationen zur Baumaßnahme gibt es beim Staatlichen Bauamt unter www.stban.bayern.de. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten. red