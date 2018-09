Bushaltestelle am Marktplatz gesperrt

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass von Donnerstag, 13. September, ab 12.30 Uhr, bis einschließlich Montag, 17. September, die Bushaltestelle am Marktplatz aufgrund des Korbmarktes nicht angefahren werden kann. Die Schüler von der Volksschule Am Markt werden vom Hausmeister zu den Ausweichhaltestellen gebracht oder abgeholt. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste der Linien 1201 bis 1204 auf die Haltestelle am Bahnhof auszuweichen. Die Fahrgäste der Linie 1205 werden gebeten, die Haltestelle Kronacher Straße/Grundschule vor dem Geschäft Optik Teske zu nutzen. Hier gelten die fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten von der Haltestelle Marktplatz. Ab Dienstag, 18. September, fahren die Stadtbuslinien 1201 bis 1206 wieder fahrplanmäßig. red