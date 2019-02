Bushäuschen in Baiersdorf beschädigt

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Forchheimer Straße eingeschlagen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf das vergangene Wochenende vom Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, auch welche, die die Tatzeit näher eingrenzen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 zu melden. pol