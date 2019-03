Busfahrt zur Theateraufführung

Der VdK-Ortsverband Schondra unternimmt am Freitag, 15. März, eine Fahrt ins Theater nach Oberbach zur Aufführung "Die fidele Kurklinik". Busabfahrt ist um 18.30 Uhr in Schönderling, anschließend ist Zustieg in Singenrain, Schondra und Schildeck. sek