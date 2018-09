Busfahrt zur Michaeliskirchweih

Die Leuchsentaler Blasmusik fährt am Sonntag, 7. Oktober, zur Michaeliskirchweih nach Fürth. Dort wird die heimische Gautrachtenkapelle mit der Lichtenfelser Tracht unter Leitung von Dirigent Norbert Brand am großen Erntedankfestzug durch die Innenstadt teilnehmen. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Pfarrzentrum in Mistelfeld. Der Tag steht den Mitfahrern zur freien Verfügung. Rückfahrt ist um 16.30 Uhr geplant. Die Rückankunft ist gegen 18.30 Uhr vorgesehen. Im Bus können 85 Gäste mitfahren. Anmeldungen nimmt Martin Dirauf unter Telefon 09571/73452 oder 0152/26327667 entgegen. red