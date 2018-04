Busfahrt zur Landesgartenschau

Zur Landesgartenschau nach Würzburg führt am Samstag, 9. Juni, ein Tagesausflug des Gartenhobbyvereins. Auch Nichtmitglieder sind dabei willkommen. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Norbert Kerling, Telefon 09572/9327, entgegen. Ein kleines Minigolf-Turnier für Mitglieder und interessierte Freizeitsportler richten die Gartenfreunde am Donnerstag, 26. April, auf der Anlage in Burgkunstadt aus. Den erfolgreichsten Teilnehmern winken schöne Sachpreise. Beginn ist um 18 Uhr. Mitglieder, die für ihre Frühjahrsarbeiten im Garten, Naturdünger vom Gut Dörnhof einsetzen wollen, können diesen bei Vorsitzendem Norbert Kerling (Gerbergasse) abholen. bkl