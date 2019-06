Busfahrt zum Kürbishof

Nach Mittelfranken führt der Jahresausflug des Gartenbauvereins am Samstag, 29. Juni. Abfahrt ist um 8 Uhr am Dorfplatz. Bei einer Führung auf einem Kürbishof in Neppersreuth geht es darum, warum Kürbiskerne so gesund sind. In Bayerns einziger Ölmühle können sie miterleben, wie Kürbiskernöl gewonnen wird. Nach dem Mittagessen steht eine Führung in der "Goldschläger- und Nadlerstadt" Schwabach an. Die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Walburga Kraus, Telefon 09572/382145, entgegen. bkl