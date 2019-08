Bad Brückenau 06.08.2019

Busfahrt zu Wasserbüffeln

Eine Busfahrt in den Spessart bietet der Bund Naturschutz am Samstag, 14. September, an. Besucht wird das NSG Hafenlohrtal, wo Wasserbüffel zur Landschaftspflege eingesetzt werden. Gebietsbetreuer für...