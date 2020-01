Busfahrt zu "Müritz in Flammen"

Die Pfarrfahrt der Pfarrei St. Michael führt von Donnerstag, 18., bis Montag, 22. Juni, an die Mecklenburgische Seenplatte. Unter anderem nimmt die Gruppe auch an "Müritz in Flammen" teil, dem größten Flottentreffen an der Müritz mit Lasershow, Höhenfeuerwerk und Live-Konzerten. In der Kirche liegen die Ausschreibung mit den Anmeldeformularen aus. Informationen zur Fahrt gibt es im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten oder bei Helmut Kießling unter Telefon 09574/8629. red