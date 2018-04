Busfahrt nach Weißrussland

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. bietet vom 23. Juni bis 1. Juli eine neuntägige Busrundreise nach Belarus/Weißrussland an.

Eine Reise nach Weißrussland ist bestimmt keine gewöhnliche Urlaubsreise. Belarus war in beiden Weltkriegen Schauplatz heftiger Kämpfe und im Zweiten Weltkrieg einer der Schwerpunkte des Partisanenkrieges. Der Volksbund vermutet dort die Gräber von bis zu 100 000 deutschen Gefallenen des Ersten Weltkrieges, von 150 000 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges und von 30 000 bis 40 000 Kriegsgefangenen. Wer Interesse hat, sollte mitfahren und selbst sehen, was bisher geschaffen wurde und was noch erreicht werden soll. Besucht werden die Orte der Erinnerung in Beresa, Schatkowo, Pulawy und Breslau.

Die Anreise verläuft von Bayreuth mit dem Bus nach Lodz/Polen, weiterhin sind Stadtbesichtigungen in Brest mit Festungsanlage, Minsk und Freilichtmuseum Dudutki, Schatkowo, Gomel, Pinsk und Lublin vorgesehen. Während des gesamten Aufenthaltes in Weißrussland ist eine deutschsprachige Reiseleitung dabei und ab/bis Bayreuth Reisebegleitung durch Volksbund. Acht Übernachtungen mit Halbpension in sehr guten 3 Sterne- und 4 Sterne-Hotels. Anmeldung bis zum 19. April möglich. Es wird ein Reisepass für das Visum benötigt.

Ausführliche Informationen erhält man beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Oberfranken, Bayreuth (Telefon 0921/98565, E-Mail: bv-oberfranken@volksbund.de). red