Busfahrt in die Sächsische Schweiz

Der Musikverein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Jahresausflug. Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, geht es in die Sächsische Schweiz. Auf dem Programm stehen folgende Punkte: Führung in der Radeberger Exportbrauerei, Besuch Schloss Moritzburg, Führung in der Festung Königstein (alternativ: Wanderung) sowie eine Schifffahrt in Dresden über die Elbe. Nähere Informationen unter Telefonnummer 0151/61416594. red