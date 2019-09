Busfahrt führt ins fränkische Weinland

Der VdK-Ortsverband Hochstadt unternimmt mit dem VdK-Ortsverband Redwitz am Samstag, 28. September, eine fröhliche Weinfahrt ins fränkische Weinland. Auf dem Programm stehen neben einer Kaffeepause am Baumwipfelpfad Ebrach eine Weinprobe im Weinberg sowie der Besuch des Weinfestes in der "Alten Scheune" in Oberschwarzach mit Tanz und Stimmungsmusik. Abfahrt ist um 12.25 Uhr an der Bezirksklinik in Hochstadt. Mitfahren können auch Nichtmitglieder. Anmeldungen nimmt stellvertretender VdK-Kreisvorsitzenden Dieter Werthmann unter der Telefonnummer 09574/653575 entgegen. red