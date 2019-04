Busfahrpläne ändern sich ab Montag

Ab Montag, 29. April, wird die Fahrt der Buslinie 206 um 23.20 Uhr ab dem Bahnhof Forchheim nach Zeckern auf 23.35 Uhr verlegt, um den Anschluss vom Regionalexpress aus Nürnberg noch sicherzustellen. Die erste Fahrt der Buslinie 216 an Samstagen ab Oesdorf wird um drei Minuten auf 7.09 Uhr vorverlegt, um den Übergang zur S-Bahn in Kersbach besser zu gewährleisten. Die 21.03-Uhr-Fahrt der Buslinie 217 fährt ab dem Bahnhof Eschenau Richtung Igensdorf fünf Minuten später, also um 21.08 Uhr ab, um die Busankunft 21.05 Uhr der Linie 209 aus Erlangen abzuwarten. red