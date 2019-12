Busfahrer beschädigt Zaun und Schild

Am Montagabend musste der Fahrer eines Linienbusses beim Feuerwehrhaus weit nach rechts fahren, da ihm in der engen Straße ein Auto entgegenkam. Dabei blieb er am Zaun hängen und beschädigte diesen und das Haltestellenschild. Danach setzte er die Fahrt fort, ohne sich im den Schaden zu kümmern. Später fuhr er erneut an der Unfallörtlichkeit vorbei und konnte durch die dort eingesetzten Feuerwehrleute aufgrund der Beschädigungen und der an der Unfallstelle gefundenen Lackspuren als Unfallverursacher identifiziert werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der vom Bus verursachte Fremdschaden lag bei etwa 500 Euro.