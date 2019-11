Busfahrer beschädigt Außenspiegel

Mittwochfrüh fuhr ein zunächst unbekannter Busfahrer die Strecke von Leutenbach in Richtung Kirchehrenbach. In der Leutenbacher Straße kam ihm ein 46-jähriger VW-Fahrer entgegen und der Autofahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Es kam jedoch zum Streifvorgang, wobei der Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden war, entfernte sich der Busfahrer von der Unfallstelle. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Fahrer ermittelt werden.