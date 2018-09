Am Mittwochnachmittag hat ein 26-Jähriger einen 69-jährigen Busfahrer beleidigt und bespuckt, als dieser verlangte, für die beiden mitgeführten Fahrräder des 26-Jährigen und seines 23-jährigen Begleiters Fahrscheine zu lösen. Nach dieser Aktion flüchteten die beiden, die in Begleitung eines weiteren Mannes waren, an der Bushaltestelle Tannenweg. Wer diesen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.