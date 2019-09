Busfahrer bekommen im Handumdrehen einen Job

Einsteigen - überzeugen - sofort Jobzusage erhalten! Klingt einfach? Ist es auch, heißt es in einer Pressemitteilung. Möglich macht das der Bewerber-Bus der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG). Vorbei kommen kann jeder, der einen Busführerschein und Lust auf Veränderung hat, hinter dem Steuer eines Busses Verantwortung übernehmen und Teil der Daseinsvorsorge sein möchte. Ein ganz neuer Weg, mit dem die VAG Busfah-rer für sich gewinnen will.

Wer sich vorstellen kann, täglich tausende Fahrgäste sicher an ihre Ziele zu bringen und Kapitän am Steuer eines bis zu 28-Tonners zu sein, der sollte am Samstag, 14. September, auf der Haltestelleninsel am Nürnberger Hauptbahnhof vorbei kommen. Dort stehen von 10 bis 16 Uhr Mitarbeiter der Betrieblichen Aus- und Weiterbildung der VAG bereit und freuen sich auf Busfahrer, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind.

Und so funktioniert der Busfahrer-Aktionstag der VAG: Ganz nach dem Motto "Einsteigen - überzeugen - sofort Jobzusage erhalten", führen Interessenten ein kurzes Interview und beweisen ihr Können in einer Live-Fahrprobe. Wer überzeugt, erhält sofort eine Jobzusage, die vorbehaltlich der erfolgreichen medizinischen Tauglichkeitsprüfung gilt. Vor Ort können die Besucher noch einen historischen Bus besichtigen und Deutschlands ersten Bussimulator ausprobieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red