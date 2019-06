Busch bremst Auto, das sich überschlägt

Ein spektakulärer Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 303 in Höhe Steinertsmühle. Ein Autofahrer aus dem Landkreis Haßberge war in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes nahe Burgpreppach erst mit seinem Wagen nach rechts aufs Bankett geriet und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls im Straßengraben einige Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise bremste ein größerer Busch das Auto ab. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden (rund 2000 Euro).