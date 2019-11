Bus und Pkw touchierten sich

Am Donnerstag, kurz vor 12 Uhr, kam es in der Kurve Maxstraße / Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Omnibus und ein Pkw touchierten, so dass ein Schaden von circa 1100 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer gaben an, so weit wie möglich rechts gefahren zu sein, weshalb kein eindeutiger Unfallverursacher ermittelt werden konnte, heißt es im Polizeibericht weiter. pol