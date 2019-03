Bus und Auto kreuzen sich

Ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Berggebiet zwischen einem Auto und einem mit etwa 45 Personen besetzten Bus verlief glimpflich. Trotz eines Schadens im vierstelligen Eurobereich blieben alle Personen unverletzt.

Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Bus die Busspur in der Würzburger Straße in Richtung Buger Straße. An der dortigen Einmündung wollte der Berufskraftfahrer der Würzburger Straße nach links weiter folgen. Hierbei musste der Mann am Ende des Sonderfahrstreifens an einer roten Ampel halten. Links neben dem Bus befand sich ein ebenfalls wartender 22 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der nach rechts in die Buger Straße abbiegen wollte. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Alle Beteiligten und die im Bus befindlichen Personen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. pol