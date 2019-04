Bus überholen endet mit Unfall

Unverletzt blieben am Dienstag um 12.40 Uhr die an einem Verkehrsunfall Beteiligten in der Rodacher Straße. Der Fahrer eines Stadtbusses fuhr von der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Beiersdorf vom Fahrbahnrand an. Eine Autofahrerin aus Bad Rodach zog in diesem Moment nach links, um dem Bus auszuweichen. Allerdings gab es Gegenverkehr, und das Auto der Bad Rodacherin stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kia zusammen, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Am Stadtbus entstand kein Schaden, die Fahrgäste des Busses wurden nicht verletzt. Der Schaden an den beiden (schrottreifen) Autos wird auf 12 000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Foto: Polizei Coburg