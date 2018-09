Bus touchiert und einfach weitergefahren

Als ein 49-jähriger Busfahrer am Donnerstagmittag in Forchheim die Bamberger Straße befuhr, kam an der Abzweigung Von-Brun-Straße ein weißer Kombi und touchierte die rechte hintere Seite des Busses. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Wer diesen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.