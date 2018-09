Bus stößt in Kurve gegen Kastenwagen

In der Coburger Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus beschädigt wurde. Der Busfahrer passierte die Unterführung und blieb im Kurvenbereich an einem Kastenwagen mit Pritsche hängen, so dass ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. Der Busfahrer hielt an der nächsten Haltestelle an und wurde von einem Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Er lief zurück zur Unfallstelle, der Kastenwagen war allerdings bereits fort. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet nun den Fahrer des Pritschenwagens, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.