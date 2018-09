Bus fährt zur Einführung

Pfarrer Martin Gundermann hat zum 1. September von Kronach nach Bayreuth gewechselt. Zur seiner Einführung an der Stadtkirche in Bayreuth fährt am Sonntag, 30. September, ein Bus von Kronach nach Bayreuth. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Kaulanger, Rückfahrt um 17.30 Uhr ab Bayreuth. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Jugendliche ab 14 Jahre, Kinder sind frei. Anmeldung im evangelischen Pfarramt unter der Telefonnummer 09261/3591. red