Forchheim vor 18 Stunden

Unfallflucht

Bus fährt Geländer an

Am Montag ist gegen 8.30 Uhr bei einer Waschanlage in der Bamberger Straße in Forchheim ein Geländer von einem Omnibus angefahren worden. Der Verursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich u...