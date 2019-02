Bus erfasst Autofahrerin

Beim Rückwärtsfahren übersah am Montagnachmittag in der Ortsstraße "Weide" in Geisfeld ein Busfahrer eine 32-Jährige, die in diesem Moment aus ihrem VW Polo ausstieg. Die Frau zog sich bei der Berührung leichte Verletzungen zu und musste in die Juraklinik Scheßlitz eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.