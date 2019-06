Bereits am Mittwoch gegen 18.50 Uhr hat sich in Herzogenaurach, Zum Flughafen, auf Höhe des Kindergartens ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Bus fuhr den Außenspiegel eines geparkten Autos ab. Da lediglich das Kennzeichen des Busses bekannt ist, werden der Geschädigte und weitere Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.