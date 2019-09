Burschen pflegen die Tradition

Der Katholische Burschenverein Reichenbach pflegt bewusst das Brauchtum und lädt vom 27. bis 30. September wieder zur Kerwa ein. Seit Wochen ist dies Gesprächsthema Nummer eins in dem kleinen Pressecker Ortsteil, und der Kerwawagen ist bereits geschmückt. An allen Tagen ist ab 18 Uhr zum Schmausen bei original fränkischer Küche eingeladen. Für zünftige Unterhaltung mit Livemusik sorgen am Freitag der Frankenwald-Toni, am Samstagabend Birgit Geßlein mit "Die Retl kümmt" und am Montag "Die Rodachtaler". Am Sonntag, 30. September, ist um 8.45 Uhr zum Kirchweih-Gottesdienst eingeladen. Danach ist Frühschoppen im Burschenheim. Am Montag klingt die Kerwa dann langsam aus, mit Frühschoppen ab 10 Uhr sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag ab 14.30 Uhr. kpw