Burkheimer "Grashüpfer" lassen eine Kürbisfete steigen

Wer mag schon mitten im Sommer an den Herbst oder gar an den Winter denken? Beim Gartenbauverein will man jedoch gut gerüstet sein und hat deshalb bereits den Veranstaltungsplan für die letzten Monate des Jahres zusammengestellt.

Seit zehn Jahren steht Walburga Kraus an der Spitze der rührigen, knapp 220 Mitglieder zählenden Gemeinschaft. Um das Töpferhandwerk geht es bei einem Kreativnachmittag, zu dem die Gartenbau-Jugendgruppe "Grashüpfer" mit ihren Leiterinnen Anja Nüßlein, Simone Gräbner, Martina Mirwald und Gabi Rinker am 6. September in die Umweltstation Weismain einlädt.

Am 18. September wäre der Heimatdichter Franz Josef Ahles 150 Jahre alt geworden. Die Gartenfreunde beteiligen sich deshalb an diesem Tag an einem Vortragsabend der Bezirksgruppe Burgkunstadt/Altenkunstadt des Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) im Saal des Landgasthofs Fiedler. Bezirksheimatpfleger Günter Dippold wird dabei über das Leben und Wirken des "Sängers vom Kordigast" informieren.

Eine Pilzlehrwanderung unter Leitung von Wilhelm Härtl ist für den 22. September geplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Dorfplatz. Am 16. Oktober um 19.30 Uhr zeigt Andreas Kerner aus Oberlangheim im Saal Fiedler seinen Film "Ein Lied für den Kordigast und drumherum". Eine Kürbisfete der Gartenbau-Jugend steigt am 25. Oktober um 17 Uhr im Vereinsraum der ehemaligen Schule. Unter dem Motto "Willkommen beim Herbstfest" steht der Kochabend am 4. November. Die Leitung hat Waltraud Fischer. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Lehrküche der Altenkunstadter Mittelschule. Ende ist gegen 22 Uhr. Anmeldungen nimmt Walburga Kraus, Telefon 09572/382145, entgegen.

Ein Adventsabend mit einem Krippenspiel der Jugendgruppe "Grashüpfer" findet am 13. Dezember um 19.30 Uhr im Fiedler-Saal statt. Das Veranstaltungsprogramm endet am 27. Dezember mit einer Winterwanderung durch heimatliche Gefilde. Abmarsch ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz. bkl