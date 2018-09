Burkhard Ascherl an der Orgel

Beim neunten Orgelabend innerhalb des 30. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche nimmt Stadtkantor Burkhard Ascherl selbst am Spieltisch der Schuke-Orgel Platz. Vor genau 25 Jahren trat er die Stelle des Stadtkantors an der Stadtpfarrkirche an, just zur Einweihung der neuen Schuke-Orgel. Aus Anlass dieses zweifachen Jubiläums hat er ein besonderes Orgelkonzert-Programm zusammengestellt. Karten gibt es an der Abendkasse ab ca. 19 Uhr. Foto: Sigrid Metz