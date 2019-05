Die Feuerwehr Burk lädt am Samstag, 25. Mai, zu ihrem Grillfest am Gerätehaus ein. Los geht's um 16 Uhr. Geboten werden Grillspezialitäten (Steaks, Bratwürste, Makrelen). Dazu gibt es hausgemachte Salate. Mit im Programm sind Pizza Spezial und ab 19 Uhr öffnet die Cocktailbar. Für die Kinder bietet die Feuerwehr auch in diesem Jahr wieder eine große Hüpfburg, Spritzen am "Feuerhäusla" und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. red