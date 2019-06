Burgwindheim wieder ganz im Zeichen der Wallfahrt zum Heiligen Blut

Am kommenden Donnerstag feiert Burgwindheim wieder sein großes Fest: die Wallfahrt zum Heiligen Blut. Sie geht zurück auf das Fronleichnamsfest des Jahres 1465. Am Ort, wo heute die Heilig-Blut-Kapelle steht, ereignete sich jener geheimnisvolle Vorgang, der heute noch vier- bis fünftausend Pilger nach Burgwindheim bringt, um dort die Heilige Eucharistie zu verehren. Diese Wallfahrt ist im westlichen Landkreis die bedeutendste noch lebendige eucharistische Wallfahrt.

Damals - es war auf dem Weg zum dritten Altar - fiel die Hostie aus der Monstranz zu Boden ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Der Priester war, wie es in den alten Dokumenten nachzulesen ist, "nicht im Stande", die Hostie zu erheben. Erst Abt Burkard II. vermochte, dies nach einer achttägigen Vorbereitung durch Gebet und Fasten zu tun. An der Stelle des Geschehens wurde zwei Jahre später eine Kapelle errichtet. Das Besondere: der Ursprung der Wallfahrt, das Ereignis von 1465 ist auf einer Urkunde mit Unterschriften und fünf Siegeln der damals Anwesenden festgehalten und im Würzburger Staatsarchiv verwahrt.

Den Festauftakt bilden am Mittwoch um 21 Uhr die Eröffnungsmesse in der Heilig-Blut-Kapelle und anschließend ein Fackelzug sämtlicher Feuerwehren der Marktgemeinde durch den Ort.

Das Pontifikalamt feiert, wie in den Vorjahren, Erzbischof Ludwig Schick am Donnerstag um 8.30 Uhr. Wegen der Schäden an der Stuckdecke ist die Pfarrkirche seit Februar geschlossen, die Gottesdienste finden in der örtlichen Turnhalle direkt neben der Pfarrkirche statt.

Nach dem Festgottesdienst schließt sich die "Große Blutsprozession" mit vier Altären an. Stündlich finden an diesem Tag bereits um 4 Uhr, 5 Uhr und 6 Uhr Gottesdienste in der Heilig-Blut-Kapelle statt. Nach der Andacht "Zum Heiligen Blut" um 15 Uhr beschließt die "Kleine Blutsprozession" den Festtag.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Ankunft der Volkacher Wallfahrt, die am Samstag, 29. Juni, um ca. 14.45 Uhr am westlichen Ortsrand von der Sakramentsprozession empfangen wird. Von 16.30 bis 17.30 Uhr ist in der Heilig-Blut-Kapelle Beichtgelegenheit. Die Vorabendmesse um 21 Uhr zelebriert Domkapitular Hans Schieber, daran schließt sich die sakramentale Lichterprozession an. Am Sonntag um 9.30 Uhr werden die Volkacher Wallfahrer wieder mit der Sakramentsprozession verabschiedet, gleich danach schließt sich der Festgottesdienst und die Totenehrung am Friedhof an. Mit der Wallfahrt aus Dingolshausen, die in der Kapelle um 11.15 Uhr Gottesdienst feiern, klingen die Festtage vom Heiligen Blut zu Burgwindheim aus.