Burgwindheim bereit für Pilgerlager im Juni

Anette Schreiber Die Dorfseewiesen mit der prächtigen Schlosskulisse sind auf dem besten Weg, sich als Treffpunkt von Freunden des Mittelalters und Zentrum mittelalterlichen Lagerlebens zu etablieren. Erstmals fand eine solche Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums "650 Jahre Markterhebung" 2013 statt, dann 2015 zum 550. Jubiläum des Blutsfestes und wiederum 2017, weil die Veranstaltung in der "Szene" und darüber hinaus so gut angekommen war und nun, mit der Neuauflage am Wochenende 22./23. Juni, ist man wohl auf dem besten Weg zu einer Lagertradition.

Die Marktgemeinde steht voll hinter dieser Veranstaltung und stellt hier auch Mittel zur Verfügung. Schon vor Monaten hatte sich ein Arbeitskreis aus Mitgliedern des Marktgemeinderats, der örtlichen Mittelaltergruppe und Allianzmanagerin Eva-Maria Schmitt formiert.

Marktgemeinderat Franz Werner (CUW) berichtete über den Stand der Vorbereitungen: "Es läuft ganz gut." Geklärt wurde, dass der Eintritt pro Tag 3 bzw. fürs Wochenende 5 Euro betragen soll und Bändchen ausgegeben werden sollen.

Geklärt wurde in der Sitzung weiter, dass es für die Helfer wieder ein Gutscheinheft geben wird und die Gemeinde den Strom für die Lagergruppen kostenlos stellt.

Heinrich Vay, von der örtlichen Mittelaltergruppe und seit Jahren "Motor" der Veranstaltung, teilte mit, dass sich noch mehr Lagergruppen als 2017 (30 ), konkret 38, angemeldet haben. Zugelegt hat auch die Zahl der Händler auf nun 15.

Mit dem Dank des Gremiums an diejenigen, die das Pilgerlager vorbereiten, endete dieser Tagesordnungspunkt in der von Bürgermeister Heinrich Thaler (CSU) geleiteten Sitzung.